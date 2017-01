Mann framstilles for varetektsfengsling etter vold i Egersund

Like før klokken 12 mandag sendte politiet ut denne pressemeldingen: «En mann i 40-årene vil bli framstilt for varetektsfengsling i fire uker i Dalane tingrett tirsdag 3. januar klokken 12.00. Mannen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Sør-Vest politidistrikt fikk melding om hendelsen i Egersund natt til 31. desember rundt klokken 04.30. En mann i 40-årene var kritisk skadet i et slagsmål, og ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS). Han døde på SUS søndag 1. januar.»

Aftenbladet kommer tilbake med mer.