Mann funnet hardt skadet i grøft, politiet etterlyser vitner

Mandag kveld ble en mann i 60-årene funnet skadet i ei grøft på Sørskår i Strand. Skadene var alvorlige, han hadde blant annet punktert lunge og flere brudd i ryggen.

– Legen som behandlet ham meldte fra om at skadene ikke er forenlige med et fall. Vi mistenker at mannen ble påkjørt, sier politiførstebetjent Ingvar Stokkeland i Sør-Vest politidistrikt.

Ønsker kontakt med vitner

Mannen ble funnet ved Sørskårvegen 548, like i nærheten av Sørskår grendahus, klokken 18.11 mandag.

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle som kjørte i området eller har observert noe i området, mellom klokken 17.30 og 18.10, sier Stokkeland.

Sendt til SUS

Mannen i 60-årene var mandag kveld på joggetur sammen med to kvinner. På et tidspunkt jogget kvinnene videre, mens mannen snudde. Da kvinnene kom tilbake samme vei en stund etterpå, traff de en mann som nettopp hadde funnet deres hardt skadde bekjente i grøfta og ringt etter ambulanse.

– Den skadde ble fraktet til sykehus med Sea King ved 19-tiden. Klokken 19.40 meldte legen fra om at skadene ikke kunne skyldes et fall, sier Stokkeland.

Dersom du var i området, eller har opplysninger om saken, ta kontakt med politiet på 02800 eller med etterforskningsleder Arild Kleven ved Strand lensmannskontor.