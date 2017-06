Mann knivstukket i Sandnes

En mann i 40-årene er stukket med kniv i Parkveien i Sandnes. Han er kjørt til SUS for behandling. Tilstanden er ukjent. Han skal imidlertid ha vært ved bevissthet da han ble hentet av ambulansen, ifølge innsatsleder i politiet, Trine Helland.

Politiet satte opp sperrebånd rundt et større område i Sandnes sentrum, men fjernet disse igjen rundt klokken 11.

Publikum tipset Aftenbladet om en stor politiaksjon i Sandnes sentrum rundt klokken 10. De første opplysningene gikk ut på at noe hadde skjedd inne i Sandnes helsesenter like over den gamle kinoen i byen. Minst seks politibiler var på stedet. Også to ambulanser er dirigert til området ved Sandnes helsesenter. Brannvesenet har også vært på stedet.

Julie Teresa Olsen

Klokken 1040 meldte politiet at det dreier seg om en knivstikking. Hendelsen skal ha skjedd ute på gaten, utenfor helsesenteret. Politiet har avhørt vitner på stedet, men vil foreløpig ikke opplyse om det er noen relasjon mellom offer og gjerningsmann.

Vitner på stedet forteller at de så den antatte gjerningsmannen bli ført bort i håndjern.

Mannen som ble knivstukket ble påført skader i bryst og en hånd, men skadene er tilsynelatende ikke alvorlige, skriver politiet klokken 11.35 onsdag. Mannen er våken og klar.

Politifullmektig Sundaf Arshad, som er saksukehavende jurist ved Sandnes politistasjon ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken.

– Vi er foreløpig tidlig i etterforskningen og jeg ønsker ikke å gå ut med informasjon nå, sier Arshad til Aftenbladet.