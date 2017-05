Maskerte personer skjøt mot restaurantansatte på Bryne

Torsdag kveld fikk politiet melding om at to personer iført finlandshetter eller lignende skjøt med en elektrosjokkpistol mot ansatte på Møllehagen restaurant i Bryne sentrum.

– Meldingen kom like etter klokken 23. Gjerningspersonene skal ha truet de ansatte og skutt mot dem med en elektrisk pistol. De var på jakt etter sprit og penger, opplyser operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 23.30.

Ronny Hjertås

Tre personer er lettere skadet.

Like før midnatt opplyser politiet at det er tre personer som er skadet: To ble slått og en fikk et elektrisk støt. Alle tre er kjørt til legevakten.

Gjerningspersonene hadde på seg masker eller hetter som dekket ansiktene. De var kledd i svarte klær, svarte treningssko og arbeidshansker.

Ifølge NTB vet politiet at en av dem er en mann.

– Vi er interesserte i tips. Dersom noen har sett noe eller vet noe, ønsker vi at de tar kontakt med politiet, sier Randulff.

Møllehagen restaurant stenger torsdager klokken 23. Episoden skjedde altså ved stengetid. Det skal ikke ha vært gjester i lokalet da de maskerte personene kom.

Runar Sandsmark var gjest ved Møllehagen, men han forlot restauranten en halvtime tidligere.

– Jeg satt på en pub over gata da eieren av Møllehagen kom springende og ba om hjelp. Eieren av puben ringte politiet, forteller Sandsmark til Aftenbladet.

Ved midnatt søkte flere patruljer i området rundt Bryne sentrum. Politiet var på vei til legevakten for å få flere opplysninger om gjerningspersonene og angrepet av dem som ble skadet.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.