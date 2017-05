Meldingen kom inn klokken 1930. Politiet understreket på Twitter at den første meldingen var litt uklar.

Politiet var på stedet like etter at meldingen kom inn. De opplyser at en person har fått kuttskader i ansiktet.

Politiet forsøker ved 20-tiden å få oversikt over hva som har som har skjedd.

