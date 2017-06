Mer og mindre potent snakk om den kastrerte Trollpikken

Mange har sagt sitt i kommentarfeltet etter at noen natt til lørdag tok seg av manndommen til Trollpikken. Noen peker på manndomsmisunnelse, noen på mørkemenn. Andre er allerede lei tanken på turisme. Noen har opprette #JeSuisTrollpikk. Her er noen av folk reaksjoner på saken om den avkappede turistattraksjonen:

«Den sto som en bauta, og falt som en stein. Ikke unormalt blant pikker det.» Torbjørn Haraldsen

«Foreslår at alle besøker den ødelagte trollpikken tar med en liten fallos og legger igjen. Istedet for å bygge varder, så kan vi lage et minnealter i god gammel åsatro.» Ellen Hagen

«Her lukter det kristenmanns blod!» Bjørn Olav Stokka

«Motivasjonen er vel kanskje at noen som bor i området ikke vil at stedet skal bli ødelagt av turismen, slik som Preikestolen og Trolltunga. Nå går folk på tur for å få et bilde som skal postes på Facebook og Instagram, ikke nødvendigvis for turen sin del.» Tove Sherling

«Men, å gjera hærverk er det betre? Å om dei kun går tur for bilete, så kjem dei seg iallfall ut i naturen og går tur.» Liv Håland

«Et klassist eksempel av penismisunnelse og komplekser. Se i lokalmiljøet etter en mann med særdeles liten tiss (kjører muligens Ferrari, Harley Davidson, glitterbelagt SUV eller er å finne i boblebadet foran huset sitt med den der "champissflaska" som ser ut som den er gullbelagt.). Enten det eller en særdeles religiøs person som ikke liker "penis" i det fri ..» Andreas Wessel

«Skikkelig unødvendig... Tipper det var noken fra "bibelbeltet" som syns det var usmakelig.» Marius Uri

«Jeg føler jeg har gått glipp av noe - har ikke hørt om Trollpikken før den falt av....» Lene Moore Korneliussen

«Noen må ha følt seg svært støtt over et slikt fallossymbol i naturen - deres natur. Men hva var vitsen med å kjøre dette frem som en ny Prekestol? Steinen manglet totalt dimensjonene til det - den var kun en snodighet. Og kvalmt med alle som raskt var ute for å tjene penger på den.» Lillian Schmidt

«Det er dessverre alltid noen der ute som vil ødelegge for at andre kan ha noe spennende i naturen.» Leif Magne Thu

«Som vanlig med hærverk på annen manns eiendom, så har vel Politiet allerede henlagt saken.» Jan Ove

«For noen ynkelige skapninger som har gjort dette.» Jo Øiongen

«Ser mer ut som en trollnese da. Kanskje hvis den ble kalt det så hadde de ikke gått løs på den tenker jeg.» M Elisabeth Powers

«Skremmende! Men straffen må vel bli som beskrevet i den sorte boken: "Øye for øye, tann for tann" - og så videre ...» Jan Welde

«Men i alle dager!! Noen har tydeligvis mistet all ære og manndom når de får seg til å gjøre noe så fullstendig meningsløst!» Ingrid Brueland

«Blir virkelig forbanna.» Gunnar Horpestad

«Det var da ikke årets lyseste natt:p» André Rovik

«Håper vedkommende som har gjort dette blir funnet og får sin straff. Å gjøre noe som dette er helt uakseptabelt og idiotisk. Trollpikken hadde potensiale til å bli en flott attraksjon for regionen. Håper gode krefter i regionen kan mobilisere for å få den på plass igjen!» Øystein Haaland

«Sett Lothepus på saken, så blir det nok Trollpikk igjen» Kåre Riskjell

«Off. De fortjener ikke oppmerksomheten for dette. Syns mer synd på de bare.» Dag-Ove Espeland

«E nok kvinnegruppå ottar som har vært på ferde her. Di hate jo alt som har med menn og manndom å gjør!» Egil Bakken

«Er trist men forståelig, naturen skal nytes og ikke bli ødelagt slik som preike stolen...» Roald Jensen

«Det ser ut som noen mann folk ble misunnelig på trollpikken for sinn massive størrelse.» Henric Berg

«Noen som har problem med sin mannlighet som har gjort dette?» Georg Panczel

«Trenge ikkje mye verktøy for og kile en slik stein.» Jan Rune Undheim

«Någen kristne så ikkje tålte denne?» Torill Ånonsen

«Mannen" har endelig falt» Håvard Cervantes Lund

«Oi, det e sykt dårlig gjort då!» Une Sesilie Bjørnevik

«Sikkert gjort av en fanatiker!» Marianne Meyer

«Tragisk» Elin Salte

«Kan ikkje gå der når an e avkappa ? Ikkje vits då eller?» Kaia Håland

«Har lurt på om Trollpikken er naturlig eller menneskeskapt. Er det naturens verk er dette meget leit.» Robort Kristensen

«Hjelper ikke med Viagra heller her😔» Ottar Helleland

«For en skam. Er de gått helt fra vettet som har gjort dette. Håper de finner de, og at får sin straff. Det er jo en uopprettelig skade de har gjort - finner ikke ord» Ann-Britt Gundersen

«Noen var tydeligvis lei av trafikken denne steinen skapte.» Kenneth Gramstad