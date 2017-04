Mobbesakene i Bjerkreim påklages til statsadvokaten

– Vi har bestemt oss for å klage fordi vi er uenige i politiets vurdering, sier faren til ett av barna som var utsatt for langvarig mobbing i Bjerkreim.

Han sier at alle tre familiene som sto bak politianmeldelsen, står bak klagen til Statsadvokatene i Rogaland.

– Nå håper vi å oppnå at henleggelsen blir omgjort, sier faren til Aftenbladet.

Det var høsten 2015 at sju ledere i kommunen og daværende ordfører Marthon Skårland (H) ble anmeldt til politiet av tre familier med i alt fire barn som var utsatt for mobbing ved skolene i Bjerkreim.

Dette skjedde blant annet etter at Fylkesmannen i Rogaland tidligere hadde slått fast at Bjerkreim kommune gjentatte ganger og over lang tid har brutt opplæringsloven.

– Ikke tilstrekkelige bevis

Sør-Vest politidistrikt endte likevel opp med å henlegge sakene – rundt 17 måneder etter at anmeldelsene ble levert.

– Vi har ikke funnet tilstrekkelige bevis for å konkludere med at det foreligger straffbare forhold, sa politiets påtaleansvarlige i saken, Tor Arvid Bruskeland, til Aftenbladet 28. mars.

– Tydelig at kommunen har brutt loven

– Fylkesmannen har gjennom flere år hatt de samme mobbesakene i Bjerkreim til behandling. Alle klagene fikk medhold, nettopp fordi kommunen hadde brutt opplæringsloven ved at retten til et trygt skolemiljø ikke var oppfylt for de elevene sakene gjaldt. Politiet har hatt tilgang til alle dokumenter i disse sakene. Vi mener det er tydelig at kommunen har brutt loven og vil understreke at det går klart fram av alle vedtakene våre – og også i annen skriftlig kommunikasjon knyttet til disse sakene – at vi mener lovbruddene var svært alvorlige, sa utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Sølvi Ona Gjul, til Aftenbladet 31. mars.

– Hvem er viktigst; elevene eller lærerne?

– Er det elevenes perspektiv som er viktigst? Eller er det lærernes og rektorenes perspektiv?

Spørsmålene kommer fra faren til ett av barna som ble utsatt for langvarig mobbing. Han sier foreldrene har klart inntrykk av at hensynene til de sistnevnte har vært viktigst i Bjerkreim.

– Vi ønsker at sakene våre må få konsekvenser for Bjerkreim kommune, men også for hele landet. Man kan godt snakke om at det er mye mobbing – slik har det jo alltid vært. En real slåsskamp kan det være enklere å ordne opp i, men i dag er arenaene så mye større og mer komplekse. Hva gjør vi for å minske skadene? spør faren.