Motorsyklar kolliderte i Klepp

To- tre personar var involvert i kollisjonen mellom to motorsyklar. Naudetatar rykka ut og den eine personen fekk behandla skader i ein fot. Begge motorsyklistane blei tekne med til legevakta for sjekk. Det melder Sør- vest politidistrikt på Twitter.

Ifølgje politiet skal hendinga ha skjedd fordi eine motorsyklisten skulle bremse ned i ein sving, men enda med å kjøre inn i den andre.

Dei involverte var gutar i alderen 16- 19 år. Førarkortet til mistenkte blei beslaglagt. Politiet opprettar sak på hendinga.

Rus

I Sandnes vart ein mann i slutten av 30- åra anmeldt for å eige mindre mengder narkotika og nokre tablettar. Det hende klokka 01.30.

Klokka 22.05 tysdag kveld vart ein mann anmeldt for fyllekøyring i Sokndal. Mannen, som var i 30- åra, fekk førarkortet beslaglagt og blei sendt til legevakt for blodprøve.

