Nå bikker gradestokken endelig 20 grader

I starten av forrige uke våknet store deler av Rogaland opp til nysnø på trappen. Nå er den tiden passert, og nå kan vi begynne å lete frem badebukse og bikini.

For skal vi tro meteorologene ved Meteorologisk institutt, så skal temperaturene bli svært så sommerlige neste uke. Torsdag kunne meteorologene melde om 15 grader til uken, men dette varselet har nå blitt oppjustert.

– Uken som kommer ser veldig bra ut! Flere steder i Rogaland vil få temperaturer opp mot 20 grader og fint vær helt til neste helg, forteller statsmeteorolog Kristin Seter.

– Veldig varmt i Stavanger

Ifølge StormGeo meldes det om 20 grader i Dirdal og Frafjord neste uke, men meteorolog Seter forteller at værvarslingen ikke viser maks temperatur.

– For eksempel kan det bli veldig varmt i Stavanger. De ferskeste prognosene viser ikke over 20 grader, men det er typisk at de ikke viser maks temperatur. På tirsdag er det meldt 16 grader, men jeg tror det blir 20 grader på det varmeste, forteller hun.

– Hvor blir det varmest?

– Det er typisk i lavlandet og urbane strøk, svarer statsmeteorologen

Fra 5 til 20 grader

Det har vært en kald start på våren, men en raskt titt på værmeldingen viser sol, sol og atter sol (ekstern lenke) neste uke.

– Det blir sommerlige temperaturer neste uke. Faktisk litt varmere enn normalt, selv om det ikke er uvanlig med over 20 grader i mai. Men det føles kanskje litt unaturlig ut, ettersom det ikke er lenge siden vi har hatt snø i lavlandet. Kontrastene blir veldig store, sier Seter.

Gjennomsnittstemperaturen ved målestasjonen på Sola viste 5,4 grader for de tre første ukene i april.

Ingen nedbør

– Det ser heller ikke ut til å komme noe nedbør, og vindforholdene ser veldig greie ut på de fleste steder. I høyden og ved kysten av Rogaland vil det i bli en del vind i perioder. Rett og slett en uke med høytrykk, sol og gode temperaturer.

– Hva skyldes det fine været?

– Rett og slett at det går mot vår. Vi har lenge hatt en kald luftstrøm fra nord over oss, men den har forsvunnet. Nå har det kommet en sør-østlig luftstrøm. Det bidrar til varmere temperaturer. I tillegg nærmer vi oss sommeren, og da er det naturlig at gradestokken stiger, svarer Seter.

– Hvor sikker er værmeldingen?

– Den vil alltid være usikker, men til værvarsel å være så er den ganske sikker, svarer hun.

