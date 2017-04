Nå blir det storm på kysten

– Vinden øker på fra midnatt tirsdag og natt til onsdag, først fra vestlig retning, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk Institutt til Aftenbladet.

Natt til onsdag kan vinden komme opp i stiv kuling på kysten. Onsdag formiddag er det ventet at vinden vil dreie mot nordvest og øke på til liten storm på kysten sør for Obrestad og i fjellet med muligheter for kortvarig full storm.

– Det blir mye vind hele onsdag, men dere er vel vant til det i Rogaland. Vinden avtar gradvis fra sein ettermiddag og utover kvelden. Da er det ventet frisk bris til liten kuling, sier Moxnes.

Det er blir også nedbør med regnbyger i lavlandet og snø over 400–700 meter. I Stavanger-området er det ventet temperaturer rundt 7–8 grader, mens Sirdal vil få rundt 0 grader. Det betyr at det er noe usikkert om nedbøren vil komme som regn, sludd eller snø. På kvelden er det ventet at bygeaktiviteten vil avta noe.