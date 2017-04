Nå ryker husene deres

Det vedtok politikerne i utvalg for byutvikling i Sandnes onsdag kveld da de enstemmig gikk inn for administrasjonens forslag til kollektivfelt langs fv. 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien.

– Det er klart jeg er skuffet. Politikerne og administrasjonen i Sandnes har ikke hatt vilje til å løse dette. Vi har brukt mye tid, penger og krefter på å utarbeide et bedre forslag som ville spart flere hus, sier Nordbø.

Planen som ble vedtatt skal legge til rette for effektiv kollektivtrafikk og gode forhold for syklister langs fv.44 mellom Sandnes og Stavanger.

Gir ikke opp

Boligen til Nordbø, som ligger i Hans og Grete stien 36 i Sandnes, tett inntil kommunegrensa mot Stavanger, er bare 20 år gammel, har to boenheter og huser to familier.

På andre siden av fv. 44 bor nabo Øyvind Opsahl. Han har hus på begge sider av kommunegrensa, som vil bli rammet av planen.

Aasland, Jarle

Aftenbladet har skrevet flere artikler om de to naboene som har jobbet hardt for å få Vegvesenet til å endre plassering av den nye gang- og sykkelbrua. Bru eller undergang? Akkurat langs kommunegrensa eller litt lenger nord? Det har vært spørsmålene.

– Vi fortsetter å jobbe for en løsning. Fortsatt gjenstår behandling i bystyret. Etterpå skal fylkeskommunen godkjenne dette. Vi mener det er en del å utsette på selve utformingen av brua, sier Nordbø.

Aftenbladet har også vært i kontakt med flere naboer som reagerer helt motsatt av Nordbø og Opsahl. De er glade for at det endelig kommer en løsning. Helt siden planoppstart i 2009 har de vært usikre på hva som skjer med husene deres.

Store konsekvenser

Planforslaget vil medføre at seks bolighus, 11 garasjer/skur/uthus, samt to hestestaller og deler av en hesteklinikk må rives. Fire av bolighusene ligger i Sandnes kommune. Planen inneholder tre nye underganger for gående og syklende, samt den allerede omtalte gangbrua ved Midtbergmyrå.

Her ved Midtbergmyrå kommer den planlagte gangbrua.

Utvalg for byutvikling ba om utsettelse allerede i oktober 2015 i et forsøk på å få til en løsning som forhindret at flere hus gikk tapt. Men onsdag var det slutt på tålmodigheten til sandnespolitikerne.

– Dette har vært en lang prosess og det er på tide å lande dette. Jeg har landet på at plasseringen er god, sa Bjørg Riska Josefsen (KrF).

Martin Håland (Sp) la ikke skjul på at han var misfornøyd med plasseringen av gangbrua.

– Saken er grei slik den foreligge og vi vil ha trøkk på at planene nå blir gjennomført. Men vi har en merknad på brua som er diskutert i det vie og det breie, sa Håland.

Han fremmet forslag til følgende merknader, som ble enstemmig vedtatt:

Utvalg for byutvikling vurderer utredningsplikten vedrørende gang/sykkelbro ved Midtberget som svak/mangelfull.

Utvalget finner at en planfri kryssing burde vært plassert lenger sør i forhold til barns trygge skolevei og forventede sykkelreise i området.

Utvalget henstiller Vegvesenet om å ta ut foreslått bra og eventuelt vurdere planfri kryssing lenger sør.

Saken skal opp til endelig behandling i bystyret 24. april. Planen har også vært til behandling i Stavanger kommune.