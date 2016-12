Når slår du av juletrelysene?

Det viser en spørreundersøkelse blant 1004 personer over 18 år. Undersøkelsen er utført av forsikringsselskapet Codan.

1 av 10 lar juletrebelysningen stå på hele julen, mens 5 av 10 slår den av både om natten og når de forlater huset. Til sammen viser undersøkelsen at 7 av 10 slår av juletrebelysningen om natten.

– Vi anbefaler at juletrebelysning blir slått av når det ikke er under oppsyn. Det gjelder spesielt for gamle lyspærer. LED-lys er tryggere og genererer mindre varme, men vi anbefaler å slå disse også av. Juletrebelysning henger gjerne i et grantre som er tørt, og hvis det skjer noe, er det som krutt, sier vaktleder Kjetil Vier i det interkommunale selskapet Rogaland brann og redning.

Samtidig vil han ikke skremme folk for mye.

– Vi har ikke mye brann i elektrisk juletrebelysning og har ikke opplevd at juletrebelysning er noe stort problem her i Rogaland, sier Vier.

Han oppfordrer folk til å være mer på vakt i forhold til hjemmelagde dekorasjoner med levende lys.

– Folk er stort sett forsiktige og flinke til å passe på levende lys. Men det er fort gjort å glemme seg av og dra på butikken, sier Vier.

Mange liker også å pynte med elektrisk belysning utendørs.

– Her er det viktig å passe på at belysningen er godkjent for utendørs bruk og at kontaktpunktet er beskyttet for vann, sier Vier.

Forsikringsselskapet Codan råder folk til å dobbeltsjekke at alle pærene fungerer som de skal og at det ikke er slitasje på ledningen.

– Gjør det til en vane at du kontrollerer julebelysningen før du henger den opp for sesongen. Dette tar deg et par minutter og kan faktisk spare deg for brann i hjemmet, sier Annika Persson, direktør for privatmarkedet i Codan Forsikring