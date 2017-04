Navnet frigitt etter drukning i Breivik

Navnet ble frigitt mandag morgen etter at de pårørende var blitt informert.

Politiførstebetjent Hans Christian Hetland forteller at den omkomne er tysk statsborger, bosatt i Norge.

Han skal nylig ha kjøpt båten, som ble funnet på rek ved Kalvøy lørdag ettermiddag.

Et vitne har forklart at båten, en 32 fot stor Sola-båt, hadde kjørt seg fast på ei grunne like ved tankanlegget i Breivik lørdag ved 12-tiden. Vitnet skal ha hjulpet båtføreren å få båten av grunna, og observerte deretter at båten satte kursen utover mot Marøy.

Senere på dagen, ved 18-tiden, ble imidlertid den samme båten funnet førerløs, med motoren i gang, i nærheten av Kalvøy. Det ble da slått full alarm med søk etter savnet person i området Lervig-Marøy-Kalvøy..

Både redningsskøyte, brannbåt og Sea King redningshelikopter deltok i søket. Det ble også søkt på land.

Den omkomne ble funnet klokken 19.12 lørdag kveld under ei brygge i Breivik, i nærheten av der båten gikk på grunn tidligere på dagen. Dykkere fikk den omkomne på land like etterpå.

Politiet har ennå ikke helt oversikten over hendelsesforløpet, blant annet nøyaktig hvor Edelberg falt i vannet og hvorvidt båten har gått uten fører helt over til Kalvøy.

Ifølge Hans Christian Hetland er det ingen grunn til å tro at det ligger noe kriminelt bak det som er skjedd.