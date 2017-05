Nettbanker nede

– Kundene våre har siden klokken 9.45 i morges ikke fått tilgang til hverken kontoopplysninger eller fått utført tjenester via nett- eller mobilbank. Det er veldig beklagelig at det har pågått så lenge, sier Thor-Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør i Sparebank1 SR-Bank.

– Dette skyldes en teknisk feil hos en av våre leverandører. Det har ingenting med hendelsen i helgen å gjøre. Det er flere banker som har samme leverandør. Hvor mange av bankene som er berørt, tør jeg ikke svare på, sier han.

Haugland ber folk smøre seg med tålmodighet.

– Når kunder har behov for å overføre penger som haster, er det veldig frustrerende at det ikke lar seg gjøre. Da må de eventuelt ringe oss på kundesenteret. Der vil de møte lengre ventetid enn normalt. Det er veldig beklagelig, sier han og legger til at han beklager at han heller ikke vet når problemet er løst.