Nyttårstalen i Strand: Vil ta vare på Ryfylkeidentiteten

«For Strand Kommune ble 2016 preget av både gleder og sorger. Sorg over å ha mistet oljearbeidere på vei hjem fra jobb i oljå. Og bekymringer over de mange arbeidsledige som fikk merke nedgangen i oljeaktiviteten.

Nabokommunene har merket strammere økonomi. Strand er vant til det. Vi har likevel klart å levere gode resultater. Og i et stramt arbeidsmarked kan kommunene hjelpe til med å holde aktiviteten igang. Derfor tar Strand kommune ansvar og øker aktiviteten.

Vi bygger bro til Jørpelandsholmen, vi har vedtatt skolebygging på Tau og Jørpeland, vi bygger nye boliger, vi støtter MIL i bygging av fotball og friidrettsbane på Tau. Vi har bevilget penger til lys rundt Jørpelandsholmen, tursti rundt Krossvatnet på Tau skal bygges og vi har som mål å få til et samarbeid om ny idrettshall og nytt kulturhus.

I Strand gir vi gass og vi rigger oss for Ryfast. Flere nye innbyggere har kommet til vår kommune og flere vi komme.

Tor Inge Jøssang

Jeg gleder meg når jeg hører gravemaskinene buldrer. Og jeg gleder meg også over stor aktivitet og høgt nivå i idrettslagene i vår kommune. Herrefotballen i Staal og MIL vant sine puljer og håndballen oppnår gode resultater. Og klubbene rekruttere spillere både til juniorlandslaget og andre klubber. Trialklubben konkurrerer på topp-nivå i Europa. Vi har en av Norges beste unge kvinnelige skyttere.

I 2016 hadde vi en artist i the Stream og Trollguten som oppnådde Gullplate for mer enn 1 mill streams i USA. Strand og Forsand Folkehjelp er et av Norges mest aktive og synlige lokallag. I Strand er det mange flinke folk og mange frivillige som yter en stor innsats for å skape et godt miljø. Jeg er stolt av å være ordfører i denne kommunen.

Strand ble ikke sammenslått med andre kommuner i 2016 og vi setter nå vår lit til at Stortinget forstår kartet og tenker helhetlig. Vi vil ta vare på Ryfylkeidentiteten.

Jørpeland ble juletrebyen i 2016, men havnet på jumbolisten i kåringen av fineste juletre. En kåring vi ikke visste vi var med på. I 2017 skal vi fortsatt gi gass og vi snakke hverandre opp og ikke ned. Og vi skal vinne kåringen av Rogalands fineste juletre!

Godt Nytt År!