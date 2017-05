Onsdag kommer to prikklike cruiseskip

«Viking Sea» og «Viking Star» er to av de nyeste cruiseskipene i verden og tilhører rederiet Viking Ocean Cruises.

Det ene ble tatt i bruk i fjor, det andre i forfjor. I år fikk de en ny søster. Flere kommer på rekke og rad de nærmeste årene. Rederiet ble startet og eies av nordmannen Torstein Hagen.

«Viking Sea» ankommer Stavanger klokken 8, mens søsterskipet ankommer byen to timer senere. Begge skipene er på to uker lange cruise på Vestlandet og i Østersjøen. De besøker de samme byene på sine cruise, bare i motsatt rekkefølge.

Andreas Askildsen

«Viking Sea» kommer fra Bergen via Eidfjord, mens «Viking Star» kommer fra Østersjøen via København og Ålborg. Sistnevnte seiler videre klokken 18, da med kurs for Eidfjord og Bergen.

De to skipene er på snaut 48.000 bruttotonn og er nesten 230 meter lange.

Viking-skipene seiler oftest fullt belagt med drøyt ni hundre passasjerer hver.

Det er ikke ofte de to skipene fortøyer i samme havn på samme dag, men i år vil det gjenta seg to ganger til i Stavanger.