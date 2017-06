Opp mot 20 grader tirsdag

– Tirsdagen ser tørr ut, og det blir opp mot 20 grader i Stavanger-distriktet. Jeg kan ikke love sol, det blir stort sett overskyet. Vinden kan komme opp i laber til frisk bris fra sørvest, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt.

Resten av uka har han dessverre ikke like tørre nyheter om:

– Det blir nedbør både onsdag, torsdag og fredag. Temperaturene blir også lavere. Det blir imidlertid ikke mye vind, sier Skoglund.

Vått og kjølig, altså. Men til fjells blir det virkelig vått. På yr.no står det varseltrekant på hele Sirdal.

Carina Johansen

– Det er ikke sendt ut såkalt obs-varsel for disse områdene, men det er like oppunder. Her vil det komme mye nedbør på kort tid, det kan fort bli rundt 20 millimeter. Regnet starter sent tirsdag, sier Skoglund.