Over 3000 cruisegjester onsdag

Det største er bare ett år gammelt, mens det minste må snart regnes som en av seniorene på sjøen. Begge skipene kommer i 09-tiden.

Det største skipet er "Koningsdam". Hun er på snaut 100.000 bruttotonn, er 297 meter lang og har en passasjerkapasitet på 2650. Det er og om lag tusen mannskapsmedlemmer om bord, fordelt på et par hundre yrkestitler. Selv om de fleste av de tar seg av kost, losji og service, er det et bredt spekter av faglige kompetanse som trenges for å holde et flytende samfunn med godt over 3000 mennesker i drift døgnet rundt.

”Koningsdam” var sist på besøk St. Hansaften. Siden da har hun vært i Amsterdam og hentet nye passasjerer. Tirsdag var hun i Flåm. Sent på ettermiddagen fortsetter seilasen til Kristiansand og Oslo.

Onsdagens minste cruiseskip er ”Berlin”, som ble bygget i Tyskland i 1980 for et tysk rederi. Etter en senere påbygging er hun er på 9600 bruttotonn og 140 meter lang. Hun kan ta 420 passasjerer og har om lag 170 mannskapsmedlemmer.

Hun har tidligere vært på besøk flere ganger, også en periode som ”Spirit of Adventure”, da hun seilte for Saga Cruises. Navnet hun nå seiler med, fikk hun for andre gang for noen få år siden, da hun ble overtatt av et det lille tyske rederi FTI. Onsdag kommer ”Berlin” fra Zeebrügge i Belgia. Hun fortsetter til Eidfjord klokken 17.00.