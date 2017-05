Over dobbelt så mye regn i april som normalt

117 millimeter nedbør fordelt over 24 nedbørsdøgn er fasiten for april 2017.

Normalen for Stavanger er 51 millimeter.

– Nesten hele april var preget av lavtrykksaktivitet fra vest med en god del bygevær. I begynnelsen var det forholdsvis mildt ettersom lavtrykkene tok turen inn i Norskehavet, men 10. april kom en mer sørlig lavtrykksbane inn over Sør-Norge. Dermed ble det kaldere og nedbøren falt til tider som sludd i lavlandet, forteller Roar Inge Hansen, meteorolog ved StormGeo.

Han opplyser at vi må tilbake til 2006 og 1990 for å finne aprilmåneder med omtrent like mye nedbør.

Kaldt

– Middeltemperaturen var 0,2 grader under normalen, og den kaldeste april siden 2013. Sammenlignet med middelverdien for de siste 30 år, var denne aprilmåneden hele 1,4 grader kaldere enn dette gjennomsnittet, sier Hansen.

Meteorologen legger til at det var strålende solskinn på palmesøndag langfredag, og at mesteparten av 2. påskedag var fin.

– Dagene etter påske ble enda kaldere, og den 25. april våknet vi opp til litt snø på bakken i stavangerområdet. I tillegg blåste det kraftig. Både den 21. april og 24. april var vinden oppe i liten storm fra nordvest langs rogalandskysten.

Én dag med «pent vær»

Den høyeste temperaturen ble målt på månedens siste dag med 13,5 grader på Våland i Stavanger og 12,4 grader på Sola. Denne dagen ble også den eneste dagen i april som kvalifiserte til den strenge klassifiseringen «pent vær».