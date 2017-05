Overrasket venninnen med Hilde i hagen

Klokka er 12.00 og Elisabeth Aarekol Johannessen smiler bredt og lurt. Hun står foran et hus ved Sivdamsenteret på Bryne. Bak henne kjører biler på Arne Garborgs veg, men det er ikke trafikk-lyder som høres fra den grønne og solfylte hagen. Det er en overraskelse.

Karusell

Hvert år setter Elisabeth og åtte av hennes studievenninner fra tiden på lærerhøyskolen på Stord av en helg til mimring og hygge. En av venninnene, Mary Ann Berg Landro, fikk diagnosen MS allerede året før hun var ferdig utdannet i 1994. Da sykdommen setter begrensninger, har venninne valgt å legge møtene til Jæren.

I fjor ble Karusell, Hilde Selvikvågs kanskje aller mest kjente melodi, valgt som venninnegjengens låt. Etter å ha møtt artisten på en konferanse for nyutdannede lærere, tok Elisabeth mot til seg.

- Jeg spurte henne om hun kunne tenke seg å glede vår venninne med en mini-intimkonsert. Hun svarte ja med en gang.

Sterkt

Mary Ann Berg Landro var lærerhøyskolens egen Janis Joplin.

- Hun var et ordentlig råskinn av ei dame i studietiden. Hun elsket scenen. Hun elsket musikk, sier Elisabeth.

Kontrasten fra fyrverkeriet Mary Ann en gang var til det sykdommen har gjort med henne er stor. Ansiktet hennes stråler imidlertid som en sol når hun noen minutter over 12.00 ruller inn i hagen sin.

Anders Minge

For at ikke overraskelsen skulle bli røpet, hadde hun, mens Selvikvåg testet instrument og høyttalere, rullet en liten tur med noen av studievenninnene.

- Dette er helt fantastisk, sier Mary Ann etter å ha fått en god klem av artisten.

Tradisjon

Både venner og naboer har allerede satt seg til rette i hagen. Flere strømmer til når Selvikvåg begynner å synge. Første låt er Indie. Deretter følger Janei, Sensasjon, Den sommeren og Karusell. Hver låt høster stor jubel, og også litt snufsing.

Selvfølgelig ble Karusell, studievenninnenes sang, spart til slutt. Det var i alle fall det som var Selvikvågs opprinnelige plan. Hun måtte imidlertid pent finne seg i å spille en ekstralåt.

Anders Minge

- Dette var en sterk opplevelse. Jeg må spille flere slike konserter, sier Selvikvåg.

- Kan du ikke komme hit hvert år, spør en av Mary Anns studievenninner.

- Jo. Hvorfor gjør vi ikke dette til en fast tradisjon, svarer artisten og smiler.

- Wow!

Mini-intimkonserten var ikke rørende bare for publikum. Selvikvåg selv la ikke skjul på at den spesielle konserten også gjorde inntrykk på henne.

- Det blir litt sånn «wow». Jeg blir rørt. At mine melodier kan bety så mye for mennesker er selvfølgelig noe som er stort for meg, sier Selvikvåg, som også opplevde at noe skjedde med sangene.

Anders Minge

- Karusell er ment som en kjærlighetslåt mellom to mennesker, men selvfølgelig kan den også handle om kjærlighet mellom mennesker generelt. Jeg opplevde at flere av sangene mine fikk en ekstra mening i dag, sier hun.

En drøm

Etter ekstranummeret ble proseccoen sprettet. Deretter venter tapas på Mary Anns kjøkken. Hovedpersonens mor har allerede gjort alt klart.

- Dette er som en drøm. En bedre gave enn dette kunne jeg ikke ønsket meg. Det har vært en fantastisk dag, sier Mary Ann.

Elisabeth og de andre venninnene var også lykkelige.

- Dette ble akkurat så flott som vi håpet. Spesielt sterkt er det nok for oss som husker hvordan Mary Ann før hun ble syk, sier initiativtakeren.