Oversvømmelser i Sandnes

– Det er en travel formiddag. Vi er ute på flere oppdrag, sier vaktleder Svein Nesse ved Rogaland brann og redning ved 12-tiden.

Meldingene om oversvømmelser har stort sett kommet fra Sandnes.

– I Langgata i Sandnes har flere butikker fått vann inn i lokalene. Det er nå kø av butikker som venter på å få pumpet. Også kommunen er på plass med pumpeutstyr, forteller Nesse.

Kan bli flere oppdrag

Han ser ikke bort fra at det vil bli flere oppdrag utover ettermiddagen.

– Det er først når folk kommer hjem fra jobb at de oppdager eventuelle oversvømmelser i kjellere.

Brannvesenet oppfordrer folk til å forebygge så godt som mulig: Sjekk at sluk og kummer ikke er tette.

– Dette er jo en kjent problemstilling når vi opplever sånne plutselige og kraftige regnskyll. På dette punktet lærer visst folk aldri, ser Nesse.

Stenger veien

– Vi er i gang med å utbedre problempunktet som ligger i krysset mellom Langgata og Olav Kyrres gate. Vi er ikke helt sikre, men det kan se ut som det problemer med overledningsstammen. Vi stenger Olav Kyrres gate for trafikk slik at vi kan grave og sikre veigrunnen, forklarer Kjell Åge Askvik, driftsansvarlig for vann og avløp i Sandnes kommune.

Han forsikrer at oversvømmelsen ikke skyldes utformingen av den nye Langgata som nylig har fått nytt dekke.

- Nei, det har vi ingen grunn til å tro. Problemet ligger i overgangen og krysset mellom den nye delen og den gamle, forklarer han.

