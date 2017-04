Pål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til Ålgård

Sykkelstamvei med egen tunnel under Sørmarka har høyere prioritering enn bussveien. Nå gir Frps sykkelpappa beskjed om at syklistene må vike for motorvei til Ålgård.