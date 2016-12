I løpet av 35 år og én dag har Per Inge Torkelsen skrevet 1000 drøs for Aftenbladet. Nå er han på jakt etter nye prosjekter.

VESTRE PLATÅ Å få fyken i Aftenbladet er tilnærmet en tragedie for meg. I 35 år har jeg gått rundt med et A4 ark på innerlommen for å notere ned aktuelle ting som kan være grunnlaget for et drøs, sier Per Inge Torkelsen. 63-åringen sitter i godstolen på kontoret sitt i Møllegata 73. Askebegeret står ved siden av. Han fikler med Blue Master-sigaretten, men det går nærmere en halv time før han tenner den første.

Vil skrive teaterstykke