Permitteringer på stålverket

Etter at Scana Steel Stavanger gikk konkurs, kjøpte forretningsmannen Hogne Fjellanger stålverket og startet Nomac. For tiden har bedriften med rundt 70 ansatte få ordrer. Og de få som ligger inne, forsvarer ikke at produksjonen holdes i gang, ifølge administrerende direktør Egil Josefsen.

– Vi holder fem-seks personer i produksjonen unna i første omgang. De skal sluttføre de ordrene vi allerede har begynt på. Dessuten må vi ha en på økonomi, en i administrasjonen og noen på salg. Totalt regner jeg med at vi tirsdag blir mellom ti og 12 ansatte på jobb, opplyser Josefsen til Strandbuen.