Politiet: - Fullstendig galskap i sentrum rundt midnatt

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra innsatslederen i sentrum om at var helt galskap og ville tilstander på Torget rundt midnatt. Det var mye folk i sentrum og det det skal ha haglet med raketter i alle retninger. Innsatslederen brukte ord som «galskap» og at det var «helt anarki» da jeg snakket med ham, sier operasjonsleder Egil Karlsen til Aftenbladet.

Han har ingen problemer med å slå fast at alkohol har det meste av skylden for dette.

– Det viser igjen og igjen: Når folk får i seg for mye alkohol, så mister de alle hemninger. Slik jeg har blitt gjenfortalt dette, så er det nærmest et under at det ikke skjedde noe virkelig alvorlig i sentrum rundt midnatt, sier Karlsen.

Han forteller at det var mye folk samlet i sentrum og at mange skal ha skutt med raketter i alle retninger.

– De siste årene har jeg fått et inntrykk av at det har vært ganske rolig i sentrum, men i år har det altså gått ganske så vilt for seg, sier Karlsen.