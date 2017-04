Politiet: Syklist skadet under sykkelritt

Ulykken, som skjedde på Tjelta i Sola, ble meldt like før klokken 12 søndag formiddag.

Politiet meldte at ulykken inntraff under sykkelrittet «Spinnsprinten» og at syklisten er hentet av ambulanse. Senere viste det seg at det var snakk om Rogaland 3 etappers.

– 15-årig gutt kjørt til SUS, skadeomfanget er uavklart. Årsak til velt kan skyldes uoppmerksomhet fra syklistens side, opplyser operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge SUS er gutten lettere skadet og tilstanden er stabil. Det opplyste de i en pressemelding klokken 13.45.

