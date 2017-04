To kvinner i 20-årsalderen ble anmeldt for bruk av narkotika og en mann i midten av 20-årene ble satt i arrest for å være ruset på narkotika. Dette ble resultatet av en politiaksjon onsdag ettermiddag, rettet mot en bolig på Lura i Sandnes. Politiet rykket ut til adressen etter meldinger om bråk.