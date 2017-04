Politiet holder terror-beredskap uendret

Helgens episode med arrestasjonen av en russisk 17-åring i Oslo, og, ifølge PST, et oppjustert trusselbilde, fører altså ikke til noen store endringer i politiets beredskap i Sør-Vest politidistrikt.

Mens politiet i noen store byer og på Gardermoen nå er bevæpnet, er det ikke snakk om bevæpning i Stavanger.

– Vi viderefører våre tiltak fra før helgen. Det vil si økt årvåkenhet og oppmerksomhet. Vi kommer også til å skjerpe oss på noen punkter, men jeg ønsker ikke å gå ut med detaljer om hva det innebærer, sier Vik.

– Det framholdes i riksmedia at 17. mai kan være et terrormål for enkelte. Vil dere høyne beredskapen i forbindelse med nasjonaldagen?

– Det er lenge til 17. mai. Nå har vi fullt fokus på situasjonen her og nå og gjennom påsken. Så vil vi vurdere dette løpende i tiden framover. Det er ingen som kan garantere at ting ikke vil skje. Ut fra det som har skjedd, i Stockholm og andre steder, kan vi ikke si at noe slikt aldri vil skje her. Men jeg er ikke redd, og jeg synes ikke andre skal være redd heller, sier Vik.

– Vurderer dere fysiske stengsler for å hindre store kjøretøy å komme nær plasser der mange mennesker samles?

– Nei. Slike tiltak vurderer vi ikke, sier politimesteren.

Politidirektoratet (POD) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, til NTB.

Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland fastslo på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det er sannsynlig at Norge kan bli rammet av et terrorangrep i 2017.

PSTs pressekonferanse ble holdt i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.