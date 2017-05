Politinatten: Bil og brann og bilbrann

Klokka 00.13: En 28-ring ble stoppet av politiet for kontroll på Storhaug i Stavanger. Vedkommende kunne ikke vise fram gyldig førerkort på forespørsel. Årsaken til det var at førerkortet ble beslaglagt for fartsovertredelse mandag denne uken. Forholdet er anmeldt.

Klokka 02.32: Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut da det kom en melding om at det brant i en bil på Lurastø i Sandnes. Brannvesenet fikk slukket brannen. Bilen som brant hadde store skader, og også en bil som var parkert ved siden av fikk en liten skade. Bilen er sikret for videre undersøkelser. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent,

Klokka 02.57: Politi og brannvesen fikk melding om brann eller røykutvikling i et bolighus på Sviland i Sandnes. Men beboer greide å slukke brannen selv før brannvesenet kom til stedet. Boligen fikk bare minimale skader, melder Sør-Vest poltidistrikt Stavanger på Twitter. Årsaken til hendelse skal ha vært bruk av stearinlys.

Klokka 03.20–04.20: Politiet gjennomførte en promillekontroll på E39 i Bjerkreim i tidspunktet. Totalt 38 bilførere ble sjekket, og det var ingen utslag. Bra! melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.