Publikum ble sluset ut til bussene etter konsertslutt

Fra busskøen ble det sluppet ut 210 personer om gangen. Disse ble loset til tre busser. De neste 210 ble samlet opp på innsiden av sperringene og slapp ikke ut før nye, tomme busser er på plass.

Dette forklarer en av vaktene på Den store sommerfesten til Aftenbladet.

Viktig beskjed til alle som vurderer å hente noen som har vært på konserten: Veiene rundt travbanen ble stengt for annen trafikk klokken 22.15.

Vår reporter på stedet melder ved 23-tiden at flere prøver å snike ved å gå ut av konsertområdet for så å forsøke å komme seg på bussene. Dette er ikke lov - de som vil ta buss, må stille seg i busskøen på konsertområdet.

– Ellers begynner konsertområdet å tømmes, men det er fortsatt mange til fots og på sykkel i veien. Flere vakter passer på mellom bussene og henviser folk til fortauet, forteller vår reporter.

Lette etter busser

– Kanskje er tilbudet godt, men ingen kan fortelle oss hvor bussene er, sier Morten Asbjørnsen (20).

Det var ikke alle som var på Sommerfesten som hadde kommet for å høre og se Justin Bieber. Noen av dem lot seg friste av andre artister som opptrådte på Forus travbane.

– Vi kom for Martin Garrix. Da han var ferdig, ville vi komme oss tilbake til Stavanger hvor vi har leid et hus for anledningen, sier Asbjørnsen, som bor i Haugesund.

Han kom til Stavanger sammen med fire kompiser. De spurte flere, men ingen av dem fikk informasjon om hvor de kunne finne buss til Stavanger. De annonserte shuttlebussene kom ikke før Bieber var ferdig på scenen.

Eksamensstress

Også Maja Varland Larsen (17) var rådvill da hun gikk fra konsertområdet før kveldens hovedattraksjon entret scenen. Det var ikke fordi hun ikke er interessert i Justin Bieber og hans show, men fordi hun i morgen skal ha eksamen.

– Inne på området sto det pil én vei for dem som skulle til Stavanger og pil en annen vei for dem som skulle til Sandnes. Jeg fulgte pilen til Stavanger og endte her, sier Maja og peker på en vei som er avsperret for musikk.

Det er her, i veien som går forbi konsertområdets hovedport, at shuttlebussene vil plukke opp folk, men altså først etter at Bieber er ferdig med sitt.

Ingen vet

Både Morten og hans kamerater fra Haugesund og Maja, som skal rekke båten til Jørpeland i kveld, reagerer på at det ikke er noen skilting for hvor man tar buss fra. Ingen av vaktene de spurte visste heller ikke.

Haugesundsgjengen tok shuttle-bussen ut til konserten.

– Det fungerte greit, men vi hadde ikke funnet den om det ikke var for de lange køene. Vi fikk opplyst at shuttlebussene skulle gå fra byterminalen. Det gjorde de ikke, sier Morten.

Tok taxi

Mens vi snakker med de seks konsertgjengerne er det til stadighet folk som stopper og spør om vi vet hvor det er mulig å finne busser.

Etter konserten skal tre og tre busser stoppe utenfor konsertområde. De som skal ta buss, stiller seg i buss-kø. De som skal ta taxi eller komme seg hjem på andre måter, går ut en annen utgang. Aftenbladet får opplyst at buss-folket vil bli sluppet ut etappevis – nok til å fylle opp tre busser av gangen.

Maja og gjengen fra Haugesund kom seg til Stavanger til slutt. I taxier.

Flere konsertgjengere lette forgjeves etter buss da de forlot konsertområdet. Morten Asbjørnsen, Jens Hindal, Andreas Stien, Sjur Dalen, Morten Dahle og Maja Varland Larsen var blant dem som reagerte på dårlig informasjon.