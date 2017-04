Rekordfå søkere til Stavanger katedralskole

– Vi forstår ikke hva som har skjedd, sier fungerende rektor Kirsti Hauge til NRK Rogaland.

Stavanger katedralskole, Kongsgård, har 125 elevplasser, fordelt på fem klasser, på studiespesialisering. Vanligvis er det kamp om disse plassene. I fjor hadde 174 elever skolen som førstevalg, i år er tallet 113.

Fungerende rektor sier til NRK at høye søkertall og høyt snitt flere ganger har skremt elever fra å søke seg til Kongsgård; mange frykter at de ikke vil komme inn. Hun nevner også at det i fjor ble skrevet flere saker om at skolen var blitt en jenteskole, noe hun tror han ha spilt inn.

Helge Eide, seksjonssjef ved Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, vil ikke spekulere i hva som har gitt Kongsgård nedgang i søkertallene. På generelt grunnlag nevner han at nyoppussede skoler, som St. Svithun og St. Olav, er populære.

Fakta: Årets søkertall Litt over 22.000 har søkt om videregående opplæring for skoleåret 2017/2018. Det er en nedgang på ca. 200 fra i fjor.

Rogaland har drøyt 5900 avgangselever i grunnskolen våren. 2017. Av disse er det ca. 80 som ikke har søkt videregående skole. Hovedårsakene er flytting til andre fylker eller til utlandet, eller manglende norskkunnskaper. De sistnevnte går til innføringsklasser for norskopplæring.

Fordelingen mellom yrkesfag og studieforberedende fag er 50/50. Dermed fortsetter tendensen med at andelen for yrkesfag synker. Mens andelen var 60/40 for ti år siden, var den i fjor 51/49.

2183 søkere har læreplass som sitt første ønske, mot 2193 i fjor. Flest læreplassøknader kommer fra elektrikere og helsearbeidere.

Årets søkertall viser at helsefag, musikk, dans og drama, idrettsfag og naturbruk er linjene som øker mest.

