Rullet i gang russetiden

Enkeltknuter:

§1. Holde seg unna vold og oppfordre medruss til ikke-vold gjennom hele russetiden. (Knute: Peacemerke)

§2. Teste deg for klamydia og/eller andre kjønnssykdommer hos din lege eller hos helsestasjonen. (Knute: Q-tips)

§3. Delta på innsamlingsaksjonen skolen din er med på. (Knute: Minibøsse)

§4. Henge opp kontaktannonse på skolens informasjonstavle, kantine eller russegruppe der du søker pulekompis. Nødvendig info: Navn, kjønn, bilde, kontaktinformasjon, foretrukket kjønn og stilling. (Knute: Bildet som blir brukt i annonsen)

§5. Skrive et kjærlighetsbrev på minimum 500 ord til en russepresident og levere dette personlig. (Knute: Hjertegodteri)

§6. Kjøp en blomsterbukett og gi den til en tilfeldig forbipasserende og begrunn det med at du setter utrolig pris på utseendet til vedkommende. (Knute: Rose)

§7. Spandere lunsj på en russepresident. (Knute: Signert kvittering)

§8. Kline med 3 styremedlemmer på en kveld. (Knute: Godterileppe)

§9. Være inne i en barneskole i 10 minutter i et friminutt uten å bli oppdaget. (Knute: Japansk flagg)

§10. Spise og svelge ditt eget russekort. (Knute: Ditt eget russekort)

§11. Spander en drink/øl/cider/shot på en russepresident på byen. (Knute: Russekortet signert av presidenten)

§12. Kysse en politimann/kvinne. (Knute: Sheriffstjerne)

§13. Male portretter av ukjente personer i byen og få betalt for det. (Knute: Monopolpenge)

§14. Gå sammenbundet med samme medruss en hel skoledag. (Knute: Bit av et tau)

§15. Delta på et vorsch hjemme hos en første- eller andreklassing. (Knute: Kork fra en alkoholfri øl)

§16. Gå naken under russebuksen/russedressen en hel skoledag med en A4-lapp på ryggen der du informerer at du går kommando under russebuksen/russedressen. (Knute: Tøystykke)

§17. Få signert en pupp eller rumpe av en russepresident. (Knute: Gullkort)

§18. Spille en runde Twister i kantinen. (Knute: Malingspensel)

§19. Flørte åpenlyst med læreren i en skoletime. (Knute: Hjerte i skolepapir)

§20. Være privatsjåfør en hel dag for en russepresident til og fra der han/hun skulle ønske (kan være skolen, byen, jobb, osv.). (Knute: Lekebil)

§21. Spander nattmat på en russepresident. (Knute: Kvitteringen)

§22. Legge ut et russerelatert bilde på Instagram HVER dag gjennom russetiden og hashtagg bildene med #STVGHS17. (Knute: Et av bildene)

§23. Sjekke opp og få telefonnummeret til en ukjent person som ikke er russ i løpet av fem minutter. (Knute: Lapp med mobilnummeret)

§24. Ta 20 push-ups midt i timen på lærerens kateter. (Knute: Svettebånd)

§25. Massere en knutesjef hvor hen han/hun skulle ønske i 15 minutter. (Knute: Tråd med knute på)

§26. Drikke en 0,33l drikke uten hendene eller assistanse (inkluderer sugerør). (Knute: Etiketten)

§27. Heise opp russebuksen/russedressen i en flaggstang og springe rundt ti ganger. (Knute: Miniflagg)

§28. Kysse en lærer på kinnet. (Knute: Blyant)

§29. Være med på et russetreff. (Knute: Armbåndet fra treffet)

§30. Holde tale om din siste/første seksuelle opplevelse foran klassen. (Knute: Liten glidemiddelpakke)

§31. Drikk en Seidel, Borg, Pokal, Kompils og Bare eller fem alkoholfrie øl i løpet av fire timer. (Knute: Timeglass)

§32. Ha med en flaske i en skoletime og skål for fedrelandet hvert femte minutt. (Knute: Champagneglass i plast)

§33. Oppbevare en alkoholmåler i russebilen gjennom hele russetiden. (Knute: Et blåserør)

§34. Bestill og få servert mat i mens du sitter i en handlekurv gjennom McDrivin. (Knute: Happymeal leke)

§35. En jente tar en skje O'boy-pulver i munnen, mens gutten tar melk, så skal det lages sjokolademelk. (Knute: O’boy-etiketten)

§36. Kjøp en utgave av Asfalt. (Knute: Utklipp av «Asfalt» overskriften)

§37. Klin med russ av samme kjønn. (Knute: Rosa fjær)

§38. Være edru gjennom hele russetiden. (Knute: Solokork)

§39. Kjøpe en sixpack med øl/cider eller en vin til en russepresident. (Knute: En bit av pappen)

§40. Arranger et game beerpong i skolegården. (Knute: Pingpong ball)

§41. Kline med en visepresident. (Knute: Sølv vinkork)

Dobbelknuter: Teller som to enkeltknuter

§42. Spise en hel sprayboks med krem fra kroppen til en medruss. (Knute: Tuppen av sprayboksen»

§43. Hjelpe en eldre person med å pakke handleposene i butikken, for så å tilby seg å følge han/henne hjem. (Knute: Bit av handlepose)

§44. Delta aktivt i en hel førsteklasses skoleøkt. (Knute: Penn)

§45. Hel skoledag uten å sitte, heller ikke på gulvet. (Knute på tråden)

§46. Spandere is på en hel barnehageavdeling. (Knute: Ispinne signert av barnehagetante)

§47. Romantisk date med en førsteklassing i kantinen på skolen i storefri, du ordner oppvartingen. (Knute: Roseblad)

§48. Se en hel fotballkamp hvor du må drikke hver gang det er innkast, corner eller frispark. Blir det mål eller utvisning må du styrte resten av glasset ditt med valgfri drikke. (Knute: Fotballkort)

§49. Spise en pakke sjokoladepudding fra en bleie i all offentlighet. (Knute: Emballasjen)

§50. Stå 30 min i sentrum og tjen 50 kr ved å spille et instrument du ikke kan. (Knute: 50kr fra monopol)

§51. Slå opp med fremmed på gata i 60 sekunder, med innlevelse og begrunnelse. (Knute: En ring)

§52. Ha beskyttet sex i noen andres russebil. (Knute: Lekebil i en kondom)

§53. Være våken 48 timer i strekk. (Knute: Knute på tråden)

§54. Gå med badehette, badebriller og svømmeføtter en hel skoledag. (Knute: Badebriller)

§55. Gå inn i en matvarebutikk og prut på en vare, med suksess. (Knute: Knute på tråden)

§56. Engasjert undervise minst ti førsteklassinger eller andreklassinger i et ekstremt perverst tema i ti minutter. Forbered deg godt og bruk gjerne digitale hjelpemidler som PowerPoint. (Knute: Liten blomst)

§57. Plukke søppel i Stavanger sentrum i en time. (Knute: Bit av en avfallspose)

§58. Gå fra et vinmonopol til et annet vinmonopol på ski, for så å gå inn og kjøpe noe på polet. (Knute: En tube SWIX)

§59. Klemme 100 personer på 60 minutter. (Knute: Knute på tråden)

§60. Lage en autograf-stand i byen. Du skal selge signerte bilder av deg selv til fem kroner eller mer per bilde. Dette skal gjennomføres med full innlevelse, og du skal overtale folk til at dette er en” good deal”. (Knute: Knute på tråden)

§61. Starte en underskriftskampanje for noe ingen har hørt om, og samle minst 30 underskrifter av folk som ikke er russ. (Knute: Tusj)

§62. Kline med en frivillig 1. klassing i 30 sekunder i kantinen i friminuttet. (Knute: Smukk)

§63. Vær en over entusiastisk tour-guide for en busstur gjennom fem holdeplasser og vis dine lokalgeografiske kunnskaper i edru tilstand. (Knute: Reisebilletten)

§64. Kline med mer enn 7 personer i løpet av en kveld. (Knute: Knute på tråden)

§65. Stjele maten til en førsteklassing og spise den. (Knute: matpakkepapir)

§66. Krabbe over Strømsbrua i tog sammen med minst ni medruss på fortauet. (Knute: Leketog)

§67. Be om sex-tips fra moren til en medruss. (Knute: Sikkerhetsnål)

§68. Nakenbade i Stokkavannet før 1. mai. OBS! Kan bli oppfattet som blotting og politianmeldt. Kan støte noen og bør derfor gjøres på kveldstid. (Knute: Ispinne)

§69. Gå med en oppblåsbar dokke på et kjøpesenter og lat som om det er kjæresten din. (Knute: Minidukke)

§70. Gå med 8 nyåpnede Wunderbaum rundt halsen en hel skoledag. (Knute: En Wunderbaum)

§71. Beercules. Fullfør to halvlitere på en halvtime ved å teipe dem fast til hendene dine med gaffatape. (Knute: Bit av gaffatape)

§72. Bland sammen minst fire forskjellige typer drikker i en bøtte, for så å drikke det. Må være minst 5dl. (Knute: Knute på tråden)

§73. Arranger vorsch hvor minst fem førsteklassinger av motsatt kjønn er tilstede. (Knute: Korken til en alkoholfri øl)

§74. Bestill og få servert mat mens du sitter naken i bilen. (Knute: naken dokke)

§75. Ha på russebuksen/russedressen hver dag på skolen gjennom hele russetiden. (Knute: Rød knapp)

§76. Spandere/lage en helaften med middag og tilhørende kulturtilbud på en russepresident. (Knute: Knute på tråden)

§77. Stjel bilnøklene til en medruss som du mistenker kommer til å fyllekjøre. (Knute: En nøkkel)

§78. Farge håret i samme farge som på russebuksen/russedressen en hel dag. (Knute: tøystoff i samme farge som dressen)

§79. Bestill en enhet av valgfri drikke på alle utestedene med 18-års aldersgrense i Stavanger sentrum i løpet av en lørdagskveld (champs, beverly, opera, dickens, folken). (Knute: Shotglass)

§80. Ta shots med en kruss (kristenruss).(Knute: Knute på tråden)

§81. Gå gjennom baksetet på en bil som står på rødt lys.(Knute: Knute på tråden)

§82. Konsumer en flaske vin, eventuelt alkoholfri på 20 minutter (30 minutter for jenter). Vi oppfordrer til å tenke på alkoholinntaket selv. (Knute: Vinkork)

§83. Overnatte i hagen til en lærer, ringe på om morgenen og tilby ham/henne frokost.(Knute: Knute på tråden)

§84. Kjøpe en pakke kondomer med kun kroppsspråk. (Knute: En kondompakke)

§85. Fullfør en sekspakning (0,33) med øl/cider i løpet av en skoledag. (Knute: Knute på tråden)

§86. Kline med ti medruss i løpet av ti timer. (Knute: En leppepomade)

§87. Fullføre fire runder rundt en løpebane på 400m, hvor du skal chugge en 0,33l drikke for hver runde du tar.(Knute: svettebånd)

Trippelknuter: Teller som tre enkeltknuter

§88. Få fem lærere til å signere undertøyet som du har på deg. (Knute: BH-stropp)

§89. Ha sikker sex i kongeparken under Landstreffet 2017. (Knute: Dyppe billett- armbåndet i gull)

§90. Gå til Preikestolen iført kun russebukse-/dress og BH (gjelder både gutter og jenter!)(Knute: Kvikklunsj papir)

§91. Sitte gjennom en hel skoletime kun iført undertøy og valgfritt hodeplagg. (Knute: Truse)

§92. Kjøre en veldig full førsteklassing hjem til foreldrene (må vekkes dersom de sover) og snakke om dine bekymringer om datterens/sønnens alkoholforbruk.(Knute: Knute på tråden).

§93. Ha sikker sex med en russepresident. (Knute: Champagnekork)

§94. Ha sikker sex utendørs med en medruss. (Knute: En kvist)

§95. Putt en kebab i en mixmaster og drikk den. (Knute: Bit av kebabpapiret)

§96. Bade to og to i en balje foran hele skolen, å vaske og skrubbe hverandre med øm hånd. (Knute: Bade-and)

§97. Arranger en “carwash” på en offentlig parkeringsplass iført frekt undertøy og russelue. (Knute: Bit av svamp)

§98. Holde et stand-up show på minst fem minutter før filmen på kino i edru tilstand. (Knute: Knute på tråden)

§99. Vorsch i kinosalen under en film (ha respekt for de andre). (Knute: Kinobiletten)

§100. Spis middag med en lærer sammen med hans/hennes familie (Maksimalt 2 russ kan delta). Inviter gjerne hjem til deg selv. (Knute: Plastikkgaffel)

§101. Shotte et shotglass med Tabasco i starten av en skoletime og ikke spise eller drikke på 60 minutter. (Knute: Tabascokork)

§102. Ha sikker sex på skolen. (Knute: Blyant med kondom på)

§103. Være våken 72 timer i strekk.(Knute: Knute på tråden)

§104. Klin med noen som er 40+. (Knute: Knute på tråden)

§105. Se to episoder av Two And A Half Men, og ta en slurk av drikken din hver gang, og like lenge som, publikum ler. (Knute: Knute på tråden)

§106. Spander fem chilishots til en valgfri person på Beverly. (Knute: En chili)

§107. Se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke, helt til læreren griper inn. (Knute: Knute på tråden)

§108. Kysse puppene(hud) til/få kyst puppene av en medruss med høylytt innlevelse i 30 sekunder i kantinen i storefri. (Knute: Knute på tråden)

§109. Være frivillig med å rydde opp etter russedåpen innen klokken 12:00 “dagen derpå”. (Knute: Bit av søppelpose)

§110. Gå rett fra narch til skolen. (Knute: Knute på tråden)

§111. Ha trekant med to skolestyremedlemmer. (Knute: Trekantet vinkellinjal)

§112. Be om sextips fra en lærer. (Knute: Knute på tråden)

§113. Ta shots med russepresidenten på Tryggheim. (Knute: Russekortet hennes)

§114. Ha sikker sex med mer enn ti personer i løpet av russetiden. (Knute: Emballasjen til en brukt kondom)

§115. Drikk øl som energidrikk under en treningsøkt på Elixia. (Knute: Kork-åpner)

§116. Kline med Russe-Henrik. (Knute: Et armbånd fra et av russepassets eventer)

§117. Si til en PSS-vakt at de skal ta seg en runde. (Knute: Knute på tråden)

Kongeknuter: Teller som fem enkeltknuter

§118. Springe naken rundt skolen din. OBS! Kan bli oppfattet som blotting og politianmeldt. Kan støte noen og bør derfor gjøres på kveldstid. (Knute: Knute på tråden)

§119. Ha beskyttet sex i et tre. (Knute: Kongle)

§120. Ha sikker sex med hovedstyrepresidenten. (Knute: Dyppe lueskjermen i gull)

§121. Ikke ha skolefravær gjennom HELE russetiden. (Legetimer, sykdom, og annet godkjent fravær er heller ikke lov). (Knute: Sølvstjerne)

§122. Få femmere/seksere på alle prøver i russetiden. (Knute: Gullstjerne)

§123. Få positiv omtale for russ og russetiden i media. (Knute: Bit av avisartikkelen)

§124. Spring naken over “bybrunå”,”Lysefjordbruå” for Strandaruss. OBS! Kan bli oppfattet som blotting og politianmeldt. Kan støte noen og bør derfor gjøres på kveldstid. (Knute: Knute på tråden)

§125. Bli med på nudistbading (hver fredag klokken 18:30-21:00) i Kannik svømmehall (v/ Kannik skole, gratis for russ) minst én gang, hvor du MÅ sosialisere deg for å få badet godkjent. (Knute: Nakenfigur fås etter godkjenning av lederen)

§126. Ha sex med to personer med samme fornavn på en kveld. (Knute: Nøkkelring med deres navn eller forbokstav)

§127. Sette seg naken på en statue i byen. Må dokumenteres med posering på bilde. OBS! Kan bli oppfattet som blotting og politianmeldt. Kan støte noen og bør derfor gjøres på kveldstid. (Knute: Knute på tråden)

§128. Barbere av seg alt håret på hodet og legg håret i en urne (syltetøyglass) og hold begravelse med minst 5 medruss. (Knute: Kors)

§129. Donere 2017 kroner til et veldedig formål – maks 4 medruss som deler beløpet. (Knute: 1000-lapp i monopolpenger)

Superknuter: Teller som ti enkeltknuter

§130. Et kreativt påfunn eller noe så fargesprakende, nyskapende og morsomt at vi i hovedstyret beærer deg/dere med denne knuten.

§131. Doner 5000 kr til en valgfri veldedig organisasjon.

Knuteloven:

§1. Alle knuter må være gjennomført i russetiden (7 .april - 17.mai).

§2. Knuter av seksuell natur må med samtykke fra alle parter dokumenteres med videobevis FØR seansen foregår, på stedet. Eller med vitner ut i fra knuteloven. Det er ikke gyldig dersom en eller flere parter er overstadig beruset. Vi vil minne på amnesty-kampanjen "Nei er nei, Voldtekt = Sex uten samtykke"

§3. Tilsammen 70 knuter gjør deg til (sølvruss). Dusken kan da dyppes i sølv. 100 knuter gjør deg til gullruss. Dusken på lua kan da dyppes i gull. Alle knutene du tar resulterer i knuter i tråden på russelua, og i tillegg til merkene som også følger med på noen av knutene.

§4. All form for juks eller forsøk på juks vil føre til at snoren på russelua klippes av.

§5. Hovedstyret gjør oppmerksom på at alle selv er ansvarlige for egen oppførsel i russetiden. Vi oppfordrer alle til å være ansvarlige.

§6. Enkeltknuter: For at en enkelknute skal godkjennes, må gjennomføringen bevitnes av minst tre medruss, to skolestyremedlemmer, en knutesjef eller en president. Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt.

§7. Dobbelknuter: For at en dobbelknute skal godkjennes, må gjennomføringen bevitnes av minst tre medruss, to skolestyremedlemmer, en knutesjef eller en president. Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt.

§8. Trippelknuter: For at en trippelknute skal godkjennes, må gjennomføringen bevitnes av minst fem medruss, to skolestyremedlemmer, en knutesjef eller en president. Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt.

§9. Superknuter: Superknuter kan kun godkjennes av skolepresidentene. Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt.

§10. Merker: Alle merkene som du har tatt og vil bli belønnet med må du selv gå til innkjøp av.

§11. Krav for videobevis: For at en knute skal godkjennes med videobevis må videoen klart filme hele seansen fra start til slutt, og klart vise hvem som er med på gjennomføringen av knuten.

§12. Knuter som innebærer og/eller kan føre til nakenhet i det offentlige rom må tenkes nøye gjennom før disse blir utført. Dette på grunn av: a) Mulighet for politianmeldelse via blotting og b) Hensyn til barn, sarte sjeler og andre som kan finne nakenhet i det offentlige rom som en sjenanse.