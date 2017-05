25 minutter over midnatt natt til lørdag meldte politiet om et trafikkuhell på Bråstein i Sandnes. En mann i 20-årene er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Han kjørte uten gyldig førerkort, og med falske kjennemerker, i autovernet. Bilen fikk minimale skader. Mannen ble heller ikke skadet, men er pågrepet og satt i arresten.