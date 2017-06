Ryfylke friluftsråd er årets friluftsråd

2016 Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd for «Full fræs» friluftskonkurranse for ungdomsskoler 2015 Ishavskysten Friluftsråd for aktivitetstiltaket «Friluftsliv for alle» 2014 Friluftsrådet Vest for sikring av Valøya i Kvinnherad 2013 Polarsirkelen Friluftsråd for arbeid med lærerutdanning 2012 Bergen og Omland Friluftsråd for Senter for kystfriluftsliv 2011 Salten Friluftsråd for STImuli 2010 Midt-Agder Friluftsråd for friluftstiltak for minoritetskulturelle 2009 Dalane Friluftsråd for «På topp i Dalane» 2008 Polarsirkelen Friluftsråd for turbok på nett 2007 Oslo og Omland Friluftsråd for politisk gjennomslag for egen lov for Marka 2006 Salten Friluftsråd for ide og gjennomføring av Ordførerens tur 2005 Oslofjordens Friluftsråd for arbeidet med å sikre Bolærne til allment friluftsliv 2004 Jæren Friluftsråd for restaurering av Fjellgarden Mån