SAS-flyet som snudde tilbake til Oslo mandag kveld, gjorde det ikke på grunn av sterk vind på Sola. Et lynnedslag var årsaken.

Det var 20.20-avgangen fra Gardermoen mandag kveld som ikke gikk helt etter planen.

Flyet klarte ikke å lande på Sola på første forsøk, og steg opp igjen for å prøve på ny. Under oppstigningen ble det truffet av et lyn og fikk seg en smell på høyre side av fronten.