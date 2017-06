Sandnes Sykleklubb vant Den Lille Styrkeprøven

Syklistene fra Sandnes vant Lillehammer-Oslo etter ny sekundstrid mot Mivai Express Team - det samme laget som nettopp ble slått under Colur Line Tour fra Kristiansand til Hovden.

Sandnes SK klokket inn på 4:03:05, mens Mivai Express Team var i mål på 4:03:18, skriver nettstedet landevei.no.

– Det er helt sykt jevnt, men det er akkurat nok. På to ritt og til sammen over 400 kilometer har vi slått Mivai med 17 sekunder. Det var fire sekunder på Color Line Tour, og 13 sekunder i dag, sier Per Arvid Gimre, som er en av kapteinene i Sandnes Ekspressen til landevei.no.

Han roser laget for innsatsen, og er imponert over offerviljen.

– Vi fikk høre at vi hadde seks sekunder på Mivai på Olavsgaard, og da var vi bestemt på at vi ikke skulle gjøre samme tabben som på Hovden og roe ned for mye. Så vi kjørte full pupp helt til mål, og økte bitelitt på slutten. Vi tok igjen Aurora på Gjelleråsen, og kjørte det remmer og tøy holdt. Det var så vidt vi greide å holde laget samlet til mål, men det gikk, sier Gimre.

Der ventet sjampis og avkjørte ryttere.

– Jeg er stolt av at vi greide å ikke få panikk da vi var et halvt minutt bak de andre lagene de første milene. Vi åpnet nok litt for rolig, eller kanskje var det litt for tidlig på morgenen, og jeg tenkte nok at javel, er det en sånn dag i dag, sier Gimre.

På Minnesund ledet Mivai Express Team med 13 sekunder på Sandnes med Aurora Borealis på tredjeplass, 23 sekunder bak Mivai. På Eidsvoll hadde Sandnes gått forbi Mivai, og Kjekkas passert Aurora.

Topp 3 lagkonkurransen Lillehammer-Oslo

1. Sandnes Expressen, 4:03:05

2. Mivai Express Team, 4:03:18

3. Kjekkas IF, 4:07