Se Lyses herlige svar til Morten

«Ohoi Morten. Vett ikkje om dette e ein mager trøst men eg kan fortella om ein gang eg akkurat hadde lagt ongane.

Det va ein kalde novemberdag i 2014, mor va på jobb å ongane va i seng. Eg va endeligen velsigna me litt aleinati. Å ka gjør far når han e aleina? Jo han går te nugattifabrikken å gjer sitt daglige offer te porselensguden. Å mitt i det aller helligsta, når alt det vonda forlot meg så tror du pigade ikje strømmen for? To ungar så skreig som om di sko ha sitt kåbbåi-Laila uten sminke.

Ein mann e på sitt lavaste i livet når han springe ront i mørknå me bokså på knenå å prøve å fortella to hysteriske ongar at ting komme te å ordna seg.»

Slik starter svaret som Lyses kundebehandler Michael Sivertsen sendte til Morten Jacobsen.

– Hvis det er større strømutfall, så kommer det ofte inn noen henvendelser med humoristisk vri. Da har vi mandat til å svare tilbake med humor, sier Sivertsen til Aftenbladet.

– Jeg synes svaret var morsomt og uventet, sier Morten Jacobsen.

Kunde fikk ikke sendt nakenbilder

Michael Sivertsen har fått oppmerksomhet for treffende svar til kunder også tidligere:

– Ja, det var en kunde som tok kontakt fordi nettet ikke fungerte, slik at han ikke fikk sendt nakenbilder, forteller Sivertsen.

Rogalands Avis omtalte det elleville svaret Sivertsen sendte kunden.

Slik svarte han kunden i januar 2016:

«Ekje så smud når internettleverandøren c**kblocke deg, ser den. Sko te å sei send meg nudes så kan eg spre det videre, men det enklaste e vel at du sende meg kundenummeret ditt eller mac-adressen som du finne på undersiden av dekoder eller hjemmesentral så ska eg se ka me kan gjør for å få snabelen din online.»

– Vi er jo ikke roboter

– Det er jo fint å ha muligheten til å krydre svarene litt. Skal vi bare fungere som roboter og gi standardsvar hele veien, kan de jo like gjerne bare innføre roboter med én gang, sier kundebehandler Michael Sivertsen.

