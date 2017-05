Se jerven ved Langavatn

«Vi var to par som var på skitur til Langavatn turisthytte i det flotte vårværet i helgen. Under frokosten lørdag så vi et dyr som kom løpende over Langavatnet i retning hytta», forteller Per Nystrøm i en e-post til Aftenbladet.

Turfølget så etterhvert, ut fra løpesettet og formen på dyret, at det var en jerv.

«Den passerte hytta på 50 meters avstand og ga oss et sjeldent og flere minutter langt skue til et av dyrene som symboliserer norsk urørt natur. Dette var vår lottogevinst i 2017!», skriver Nystrøm.

Han minner ellers om at det fortsatt er mye snø i fjellet.

«I kombinasjon med vårvær kan dette gi flotte skiturer. Fjellskiene bør med andre ord ikke legges helt bort ennå», skriver han.

De som var med på turen, og som var så heldige å få se jerven, var Rune Byre, Kari Helle Byre, Ruth Nystrøm og Per Nystrøm.