Torsdag leverte tre lokale konsulentfirma sine bidrag i en idékonkurranse for utforming av plassen foran kulturhuset Sølvberget.

Kjær flekk

Arneageren er et kjært uteområde blant Stavangers innbyggere. Området utenfor Sølvberget er blant de mest populære myldreområdene i byen. Når slike områder må fornyes, skaper det debatt.

Flere har allerede vært på banen og betakket seg for enhver forandring, så lenge Arneageren fungerer så godt som den gjør. De som er misfornøyd med Torget, har også advart høylydt om at Arneageren må forbli Arneageren.

– Hvorfor må man egentlig endre noe som fungerer?

Claus Sigurd Petersen, som er urban designer i park og vei i Stavanger kommune, svarer slik:

- Det må utføres utskifting av vann- og avløpsrørene i området. Arneageren tilfredsstiller heller ikke dagens krav til universell utforming. Det er vanskelig å ta seg fram, både med barnevogn og rullestol, sier Petersen.

Ny belegningsstein og ny belysning vil gjøre det enklere å bruke plassen for alle grupper.

- Noe av det viktigste er å gjøre plassen mer tilgjengelig for aktivitet og arrangementer. Både kulturarrangører og serveringssteder med uteservering har bedt om at forholdene på Arneageren må utbedres, legger han til.

- Målet er å få en plass som er mer egnet for scener, stands og utemøbler. Arneageren skal bli en mer fleksibel plass, sier han.

Døende trær

– Skal trærne bevares?

– De nåværende trærne, av arten hestekastanje, er syke. De lider av en type trekreft, og selv om de ser fine ut på utsiden, er de i ferd med å råtne innvendig. Tanken er at de skal bli stående så lenge det er mulig og forsvarlig, men at de på et tidspunkt må skiftes ut. De tre forslagene som er kommet inn, har alle trærne plassert på samme sted som i dag, sier Petersen.

Det er tre lokale grupper som har levert inn forslag til utforming av plassen. Sentrale elementer er ny type belegningsstein som sikrer universell utforming, et nytt kunstnerisk innslag med vann som skal erstatte dagens fontene og samtidig invitere til lek og aktivitet.

Dødsoner

– Selv om dagens plass fungerer godt som myldreområde, er det samtidig klart at det finnes dødsoner på Arneageren som kan utnyttes bedre, sier Petersen.

De tre konkurrentene har kalt sine bidrag henholdsvis «Årringer», «Ringvirkning» og «Mylder».

Hvem som står bak er foreløpig hemmelig, inntil en jury, bestående av lokale fagpersoner, har bedømt bidragene. Dette skal skje i begynnelsen av juni.

Samtidig oppfordres alle interesserte til å komme med innspill til kommunen gjennom sosiale medier og andre kanaler. Har man spørsmål, kan man også få direkte svar fra kommunen. Detaljer om dette kan man finne på hjemmesiden til Stavanger kommune.

Nye runder

– Det er ennå ikke satt av penger til mer enn denne idékonkurransen, så selve gjennomføringen av et vinnerprosjekt, må først gjennom en politisk behandling i etterkant. I den forbindelse vil det også bli anledning til å justere planforslaget, sier Claus Petersen, som er kommunens prosjektleder for Arneageren.

Han skal selv flytte ut av kontoret og inn i Stavanger Sentrums lokaler i Søregata 30 i uke 20. Hensikten er å ta mot henvendelser, direkte fra brukerne av byen.