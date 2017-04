Sjekk listen: Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan (NTP)

Veiprosjekter for over 30 milliarder, nesten 20 milliarder i bompenger og ny tunnel i Ryfylke. Over halve potten med statlige penger til Rogaland skal først utbetales i 2024–2029. Her er NTP Rogaland.