Sjøhuset Skagen stenger, men gjenoppstår i februar

Det vil altså ikke gå mer enn en drøy måneds tid før restauranten åpner igjen, nå under navnet Restaurant Skagen, og med Kristoffer Wilhelm Hansen som daglig leder.

Familien Hansen

– Jeg er glad for at alle ansatte, uten unntak, har sagt ja til å være med i det nye selskapet. Vi kommer til å foreta en lenge etterlengtet oppussing av lokalene i januar, for så å åpne igjen i februar, sier Hansen til Aftenbladet.

Restaurant Skagen og baren Kontoret, som ligger i samme bygning, vil nå bli samlet under samme paraply som Hansen Hjørnet, i selskapet Hansen på Skagen Drift AS.

– Vil den nye restauranten skille seg mye fra den som stenger torsdag?

– Nei. Vi skal ikke servere sushi. Vi satser fortsatt på lokale produkter, norsk mat, der vi lager alt fra grunnen. Vi kommer bare til å gjøre lokalene og menyen litt mer up to date, sier Hansen.

Ringen sluttet?

Det hører med til historien at faren, Lauritz Hansen, var den som startet opp Sjøhuset Skagen i 1978. Familien Hansen har eid lokalene hele tiden. Slik sett kan man si at ringen er sluttet når familien igjen overtar driften.

Følgende melding ble lagt ut på restaurantens Facebook-side onsdag kveld:

«Torsdag 29. desember 2016 blir siste åpningsdag og Sjøhuset Skagen går inn i historien etter 38 års drift. Sjøhuset Skagen åpnet dørene i 1978 og har i de siste 26 årene vært drevet av Ståle Mørch.

Ståle Mørch & Co vil sammen med alle sine ansatte takke for det som har vært en fantastisk tid. Det har vært en utrolig reise sammen med en uendelig lang rekke hyggelige gjester og bekjentskaper.

På topp

Det er vemodig å måtte stenge dørene, men etter at leiekontrakten ikke ble fornyet i sommer er det nå slik at dagen er kommet for å pakke sammen. Heldigvis gir vi oss på topp!

Fredrik Refvem

En sterk 5’er i Aftenbladets nylige restaurantanmeldelse og tidenes julebordsesong med kanskje byens beste lutefisk er noe av beholdningen vi tar med oss når vi lukker dørene for siste gang.

Vi vil igjen få benytte anledningen til å takke alle våre trofaste gjester og alle våre fantastiske ansatte gjennom alle år og si at vi er stolt av bidraget

Sjøhuset Skagen har gitt Vågen og Stavanger By.

Ærbødigst Hilsen Ståle Mørch»

Nye planer

Til Aftenbladet sier Mørch at han synes det er vemodig og bittert å måtte legge inn årene nå.

– Vi har holdt på så lenge, og ville helt klart helst fortsatt videre, sier Mørch.

Etter at Sjøhuset Skagen og Kontoret forsvinner, sitter Mørch igjen med Dickens i Stavangers uteliv. Han røper imidlertid at han sysler med nye planer.

– De får vi komme tilbake til senere, sier han.

Sjøhuset Skagen har 150 sitteplasser. Baren Kontoret har 55. Det er ansatt om lag 35 personer på utestedene. Tisl sammen utgjør disse om lag 26 årsverk.

Selskapet Sjøhuset Skagen AS hadde i 2015 et underskudd på 390.000 kroner. De to foregående årene var overskuddene på henholdsvis 1,6 og 1,3 millioner kroner.