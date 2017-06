Gjester på Skansen hotell i Stavanger måtte fredag kveld evakuerer etter at det i 23-tiden kom melding om røykutvikling inne på hotellet.

Nødetatene rykket ut til stedet, men det viste seg etter kort tid at det ikke var brann som hadde utløst alarmen. Politiet melder at det muligens er et brannslukningsapparat som er utløst inne på hotellet.