Skatten tar ikke av i Stavanger

Skatteinngangen i mars 2017 ligger på 873,5 millioner kroner, 11,2 mill. mer enn fjorårets marsmåned for Stavanger.

Akkumulert for årets tre første måneder ligger skatteinngangen i Stavanger 21,1 millioner over fjoråret. Dette betyr en vekst på 1,4 prosent for Stavanger, om lag 6 mill. lavere enn skatteinngangen burde ha vært, i henhold til vedtatt budsjett..

Veksten i Stavanger er lavere enn veksten samlet for kommunene per 1. april. Foreløpige tall viser at landet som helhet har hatt en skattevekst på 6,9 prosent så langt i år.