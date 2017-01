Natt til nyttårsaften skjedde det igjen. To menn barket sammen i Eigersund med fatale konsekvenser. De to hendelsene i Eigersund har likhetstrekk. De handler begge om vanlige menn og handlinger i fylla.

Politiet er sparsomme med opplysningen i saken. Politistasjonssjef Birger Haugvaldstad sier at politiet av hensyn til etterforskningen ønsker å holde kortene tett ved brystet. Han deler imidlertid et lite hjertesukk med Aftenbladet.

– Det er påfallende å se at de to sakene vi har hatt her i Eigersund i det siste begge har handler om ting som skjer i fylla. Det bør være et tankekors for mange, sier Haugvaldstad.