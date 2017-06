Slik blir nye Arneageren

Nå er det ikke slik at vinnerutkastet blir realisert med det aller første. Forslaget er kalkulert til å koste 4,3 millioner kroner, penger som foreløpig ikke er avsatt på noen budsjetter.

4,3 mill.

– Vi vil nå sette oss ned og se nærmere på kostnadskalkylen. Vi vil så foreslå å få investeringen inn på de kommende årsprogram for park og vei, sier Claus Sigurd Petersen. Han er urban designer i Stavanger kommune, og har vært sekretær for juryen.

En jury, ledet av Høyre-politiker Kristen Høyer Mathiassen har siden begynnelsen av mai hatt flere møter for å vurdere tre ulike forslag. Det er enstemmighet i juryen om at Multiconsult har levert det beste bidraget. I tillegg har forslaget den laveste kostnadskalkylen.

Helhetlig

De to andre bidragsyterne, Asplan Viak og Rambøll arkitekter, får også skryt av juryen. Asplan Viaks forslag for belysning er så godt at juryen anbefaler dette tatt med videre i prosessen.

Juryen uttaler om vinnerforslaget:

«Juryen har i sitt arbeid kommet frem til et vinnerforslag som har det best helhetlige grep og mange gode ideer og løsninger til videreutvikling av et nytt Arneageren. Forslaget bygger på mange av de gode kvalitetene som finnes på Arneageren i dag – det tar vare på det som er bra, men har også potensiale til å få plassen til å fungere enda bedre.

Det er ved en opparbeidelse mulighet for å heve terrenget for å bedre tilgjengeligheten til omkringliggende bygg, universell fremkommelighet, samt å gi arrangementer og uteservering bedre vilkår enn de har i dag. Bilkjøring må reduseres slik at opphold for gående kan skje i trygge rammer og forhåpentligvis skape rom for mer liv på plassen.»

Multiconsult

Tre trær blir ett

- Vi har fått veldig mange gode innspill og kommentarer til forslagene på Facebook og Instagram, og saken har også blitt flittig diskutert i avisenes kommentarfelt. Mange tusen har sett idéforslagene utstilt på Sølvberget, så vi er godt fornøyde med denne typen åpne medvirkningsprosesser, sier Clausen.

Det er enighet i juruyen om at når de tre trærne midt på plassen må fjernes på grunn av sykdom, skal de erstattes med ett eneste tre. Dette skal være av en hurtigvoksende type, slik at det raskt får en pondus som kan tilsvare dagens situasjon.

Det er også enighet om å vurdere flyttbare bord og stoler på plassen for å skape mer fleksibilitet i bruk av offentlige sitteplasser.

Det er også enstemmig at juryen ønsker en ny vanninstallasjon på plassen som skal invitere til lek, i første rekke for barn.

Multiconsult

Noe må gjøres

Arneageren er et kjært uteområde blant Stavangers innbyggere. Området utenfor Sølvberget er blant de mest populære myldreområdene i byen. Planene om å fornye plassen har derfor alt møtt motbør. Flere debattanter har pekt på Torget og betakket seg for en liknende prosess på Arneageren.

Det er uansett et faktum at det må utføres utskifting av vann- og avløpsrørene i området.

Arneageren tilfredsstiller heller ikke dagens krav til universell utforming. Det er vanskelig å ta seg fram, både med barnevogn og rullestol, sier Petersen.

Ny belegningsstein og ny belysning skal etter planen gjøre det enklere å bruke plassen for alle grupper.