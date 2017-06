Slik blir pinseværet

Det blir en regnfull start på pinsen i Rogaland.

– Vi får en god del regnbyger både fredag og lørdag. Det letter litt lørdag ettermiddag, men sola dukker dessverre ikke opp, sier Stina Karlsen Gya, vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt.

Søndag kommer det inn mer nedbør.

– Pinseværet blir nok ikke det beste, advarer hun.

Det blir sør og sørøstlig frisk bris på kysten som kan komme opp i liten kuling om ettermiddagen fredag.

Litt varmere

Temperaturen vil trolig ligge på 10 til 14 grader.

– Det blir småkjølig det meste av helga. Et skydekke gjør at det ikke går særlig mye opp i løpet av helga, men mandag kan det bli et par grader varmere.

Mandag 2. pinsedag er det håp om sol og litt varmere temperatur.

– Det ser ut til at mandag kan bli en fin dag. Da får vi en pause fra bygene og sola titter frem.

