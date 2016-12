9. desember ble Ivar Braut utnevnt som biskop. Det har blitt mange intervjuer, mye oppmerksomhet og store medieoppslag i etterkant.

– Det har vært en spesiell, men en god opplevelse med mange kjekke meldinger. Det varmer og utgjøre en forskjell at så mange bryr seg. Jeg kjenner meg velkommen. Samtidig er det ikke fritt for at jeg kjenner litt på en uro, blandet med forventning og glede.