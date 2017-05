Hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjonen da meldingen om at en snekke hadde gått på grunn kom klokka 01.55 natt til søndag. Ifølge operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt var to personer om bord i båten.

På Twitter skriver operasjonslederen at snekken tok inn vann, men at de to personene som var i båten kom uskadet fra hendelsen.

Politiet mistenker promille.