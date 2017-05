Solveig Aareskjold: - Husflid-butikkene bør ikke ha opphavsrett på nasjonaldrakten

Aareskjold ville kjøpe stoff og sy en bunad til sønnen sin til 17. mai i fjor, men oppdaget at det var umulig å få kjøpt metervare av stoffet vadmel, som brukes til bunader. Det er kun Husfliden som selger stoffet, og de selger kun ferdig tilskårne emner.

Det var Dagbladet som omtalte saken, etter at Aareskjold skrev en kronikk for avisen lørdag.

Grunnen til at Husfliden ikke selger metervare, slik at det blir mulig å sy bunaden på egenhånd, skal være at fabrikken som produserer stoffet kun selger det til forhandlere. Fabrikken, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik, skal være redde for at stoffet blir kopiert.

Dermed måtte Aareskjold kjøpe ferdig tilskårne emner, noe hun tydelig ikke er fornøyd med, og uttaler at hun kunne gjort en like god jobb selv.

– De tok seg godt betalt for mål og klipping. Men da jeg fikk emnene var det ingenting som tydet på at det var klippet på mål. Det minnet mer om standardklipp, og jeg ble nødt til å gjøre flere endringer for at det skulle passe sønnen min, sier hun til Dagbladet, og hevder at prisen var fire ganger så høy som det materialene ville kostet alene.

Hun mener at Husflid-butikkene ikke burde ha opphavsrett på nasjonaldrakten og at de gjør det til privat eiendom, heller enn å fremelske den og la folk bedrive husflid.

Nylig skrev Aftenbladet om at mange benytter seg av billige kopibunader.

Hilde Øya er daglig leder ved Heimen Husfliden i Oslo, og melder at det er en grunn til at stoff og mønstre ikke er til salgs. Det kreves stor kompetanse å sy en bunad, og dersom det blir fritt frem for alle, så vil det bli for stor variasjon på draktene, melder Øya.

