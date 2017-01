Spår at Ryfast slår ut Sandnes-ferja

Strand pendlerforening regner med at Ryfast kommer til å utkonkurrere privatferja på Høgsfjorden - navlestrengen i Nye Sandnes.

– I utgangspunktet er pendlerforeningen i Strand skeptisk til at det er mulig å drive et ferjesamband over Høgsfjorden når Ryfast åpnes, kommenterer pendlerleder Kåre Henry Hauge fra Tau.

Stortinget har vedtatt at Høgsfjord-sambandet skal legges ned når Ryfast åpnes i 2019. Nå har Høgsfjord rutelag søkt om konsesjon til å fortsette ferjedriften i privat regi. Rutelaget håper på avklaring før påske. Privatferja vil bli internforbindelsen i Nye Sandnes, hvis Stortinget slår Forsand sammen med Sandnes.